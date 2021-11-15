عون: العمل جار لمعالجة الوضع الذي نشأ بين لبنان والسعودية وعدد من دول الخليج

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون سفير لبنان في السعودية فوزي كبارة، وسفير لبنان في البحرين ميلاد نمور، والقائم بالأعمال في سفارة لبنان بالكويت هادي هاشم، وعرض معهم التطورات المتصلة بالعلاقات اللبنانية مع الدول الثلاث وسبل معالجتها.

وأكد عون أمام زوّاره أن "العمل جار لمعالجة الوضع الذي نشأ بين لبنان والسعودية وعدد من دول الخليج إنطلاقاً من حرص لبنان على إقامة افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة".