مولوي عرض للاوضاع مع سفيرة الدانمارك

عرض وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه قبل ظهر اليوم، مع سفيرة الدانمارك ميريتي جوهل للعلاقات بين لبنان والدانمارك من جوانبها كافة، وتم التطرق الى الاوضاع العامة في لبنان.