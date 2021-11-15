مفكّر شيعي لبناني يحصلُ على الجنسية السعودية.. من هو؟ (صور)

أعلن المفكر الشيعي اللبناني، محمد الحسيني، أمس الأحد، منحه الجنسية السعودية، وتعهَّد بأن يخدم "بلاده العظيمة"، بعد أن ورد اسمه في أول لائحة من "الكفاءات" يوافق الملك سلمان على منحها الجنسية السعودية.

ويأتي ذلك بعد أن قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الخميس الماضي، إن الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة.

وأوضحت الوكالة أن "الموافقة السامية" جاءت على ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية "بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة".

من هو المفكر الشيعي محمد الحسيني؟

وكتب محمد الحسيني على صفحته الموثقة عبر موقع "تويتر": "أعاهد الله تعالى بأن أعمل بجد وصدق وإخلاص لخدمة بلادي العظيمة المملكة العربية السعودية، أدين بالحب والوفاء والسمع والطاعة والولاء لقائد مسيرة الوطن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان أيدهم الله تعالى"، حسب قوله.

وتضمَّنت تغريدة المفكر اللبناني الشيعي صورة تجمعه بالملك سلمان بن عبد العزيز.

أعاهد الله تعالى بان أعمل بجد وصدق وإخلاص لخدمة بلادي العظيمة المملكة العربية السعودية ، أدين بالحب والوفاء والسمع والطاعة والولاء لقائد مسيرة الوطن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان أيدهم الله تعالى ..@SaudiVision2030 pic.twitter.com/3lqrdgqvhN — محمد علي الحسيني (@sayidelhusseini) November 15, 2021

وكان الحسيني نشر تغريدة أخرى جاء فيها: "مناسبة صدور الأمر الملكي الكريم من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله، وتشريفي بمنحي الجنسية السعودية، أتقدم بالشكر والتقدير للمقام الكريم ولسمو ولي العهد الأمين، سائلاً الله تعالى أن يحفظ المملكة وقيادتها وأن يوفقني لخدمة هذا الوطن العظيم"، حسب تعبيره.

وتضمنت هذه التغريدة أيضاً صورة للحسيني مع وليّ العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان.

بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله ، وتشريفي بمنحي الجنسية السعودية ، أتقدم بالشكر والتقدير للمقام الكريم ولسمو ولي العهد الأمين ، سائلاً الله تعالى أن يحفظ المملكة وقيادتها وأن يوفقني لخدمة هذا الوطن العظيم .. pic.twitter.com/vF3qyAwn3a — محمد علي الحسيني (@sayidelhusseini) November 14, 2021

ويعتبر المفكر اللبناني الشيعي، محمد الحسيني، من الشخصيات الدينية المعتدلة في لبنان، إذ يدعو دائماً إلى الوسطية ويصر على ضرورة عدم تسييس شيعة لبنان وربطهم بأحزاب سياسية.

شروط الحصول على الجنسية السعودية

أجريت على نظام الجنسية السعودية تعديلات تنص أهمها على أن يكون المرشح لها ممن وُلدوا داخل المملكة أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.

توضح المادة رقم 8 أنه يعتبر أجنبياً من وُلد في المملكة عن أبوين أجنبيين أو من أب أجنبي وأم سعودية، ومن وُلد في الخارج لأب أجنبي معروف الجنسية وأم سعودية، ومع ذلك يكون لهذا المولود عند بلوغه سن الرشد الحق في اختيار الجنسية العربية السعودية إذا توفرت فيه الشروط الآتية:

– أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد على 6 شهور.

– أن يكون ملماً باللغة العربية.

– أن يقدم خلال سنة بعد بلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية.

وتقول المادة رقم 9 إنه يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط الآتية:

– أن يكون عند تقديم الطلب قد بلغ سن الرشد.

– أن يكون غير معتوه أو مجنون.

– أن يكون حين تقديم الطلب قد اكتسب صفة الإقامة الدائمة العادية في المملكة بمقتضى أحكام نظامها الخاص لمدة لا تقل عن 5 سنوات متواليات.

– وأن يكون حسن السيرة والسلوك. وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد على 6 شهور.