لبنان

في هذه البلدة... كهرباء بديلة 24/24

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-11-2021 | 06:21
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اطلقت بلدية كفرياشيت في قضاء زغرتا بالتعاون مع مؤسسة "رينه معوض" و"الوكالة الأميركية للتنمية"، مبادرة استطاعت من خلالها تأمين الكهرباء عن طريق تركيب ما يعرف "بالطاقة الشمسية" اوالطاقة المتجددة.

وفي هذا الاطار يقول رئيس بلدية كفرياشيت جورج واكيم لـ "لبنان 24" أن " البلدية  أقدمت على هذا المشروع الذي يمكن اعتباره 3 مشاريع في آن معا، اذا انه تم تركيب سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية لمختلف المنازل ما يؤدي تلقائيا الى تخفيض فاتورة المولدات الى ما لا يقل عن 30%، كما تم تأمين اضاءة ليلية مجانية لمختلف شوارع البلدة، بالاضافة الى انشاء محطة توليد كهرباء تعمل على الطاقة البديلة بقوة (60 كيلواط)".

ويضيف واكيم " ما نقوم به حاليا هو تأمين الكهرباء بسعر مقبول عن طريق الدمج ما بين عمل المولدات التي تديرها البلدية ومحطة توليد الكهرباء، اما هدفنا المستقبلي فهو زيادة قوة المحطة لتصبح (120 كيلواط ) وشراء بطاريات خاصة لها، فتصبح قادرة بشكل منفرد على تلبية حاجة البلدة الكهربائية.

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