لمناسبة الذكرى 78 للاستقلال... دعوة من الجيش لوسائل الإعلام الراغبة بتغطية العرض العسكري

صدر عن قيادة الجيش البيام التالي:

برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تقيم قيادة الجيش لمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين للاستقلال، عرضاً عسكرياً في وزارة الدفاع الوطني - اليرزة بتاريخ 22/11/2021.

لذا تدعو هذه القيادة، وسائل الإعلام الراغبة بتغطية العرض العسكري إلى وجوب إيداع مديرية التوجيه حتى تاريخ 18 /11/ 2021 حداً أقصى المستندات التالية:- لائحة اسمية عامة بالمندوبين والمصورين والتقنيين، عبر طلب رسمي من الوسيلة الإعلامية.- صورة عن بطاقتي الهوية والصحافية لكل مندوب.عبر البريد الإلكتروني: press@lebarmy.gov.lb• ملاحظة: سيتم نقل وقائع العرض العسكري مباشرةً عبر تلفزيون لبنان، لذا يطلب من وسائل الإعلام التنسيق مع التلفزيون المذكور، لتحديد كيفية النقل عبر شاشاتهم.• لمزيد من الاستفسار: الاتصال بالضابط المنسق على الرقم 162405/ 03