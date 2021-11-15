لبنان

لمناسبة الذكرى 78 للاستقلال... دعوة من الجيش لوسائل الإعلام الراغبة بتغطية العرض العسكري

Lebanon 24
15-11-2021 | 06:27
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صدر عن قيادة الجيش البيام التالي:
 
برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تقيم قيادة الجيش لمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين للاستقلال، عرضاً عسكرياً في وزارة الدفاع الوطني - اليرزة بتاريخ 22/11/2021.  
لذا تدعو هذه القيادة، وسائل الإعلام الراغبة بتغطية العرض العسكري إلى وجوب إيداع مديرية التوجيه حتى تاريخ 18 /11/ 2021 حداً أقصى المستندات التالية:

- لائحة اسمية عامة بالمندوبين والمصورين والتقنيين، عبر طلب رسمي من الوسيلة الإعلامية.
- صورة عن بطاقتي الهوية والصحافية لكل مندوب.
عبر البريد الإلكتروني: press@lebarmy.gov.lb


• ملاحظة: سيتم نقل وقائع العرض العسكري مباشرةً عبر تلفزيون لبنان، لذا يطلب من وسائل الإعلام التنسيق مع التلفزيون المذكور، لتحديد كيفية النقل عبر شاشاتهم.

• لمزيد من الاستفسار:  الاتصال بالضابط المنسق على الرقم 162405/ 03
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