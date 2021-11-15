حريق في بلدة حجولا الجبيلية

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق في بلدة حجولا – قضاء جبيل بالقرب من دير مار مارون – عنايا، وتعمل عناصر الدفاع المدني في مركزي عنايا وجاج على اخماده بصعوبة بسبب سرعة الرياح في المنطقة.