لبنان

حريق في بلدة حجولا الجبيلية

Lebanon 24
15-11-2021 | 06:32
A-
A+
Doc-P-886436-637725801546804743.jpg
Doc-P-886436-637725801546804743.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق في بلدة حجولا – قضاء جبيل بالقرب من دير مار مارون – عنايا، وتعمل عناصر الدفاع المدني في مركزي عنايا وجاج على اخماده بصعوبة بسبب سرعة الرياح في المنطقة.
مواضيع ذات صلة
حريق داخل مشتل للزراعة
lebanon 24
15/11/2021 16:18:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر للـ"أم تي في": تمّت السيطرة على حريق بلدة حجولا الجبيليّة
lebanon 24
15/11/2021 16:18:09 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق مفتعل في هذه المنطقة (صور وفيديو)
lebanon 24
15/11/2021 16:18:09 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق في بلدة حجولا الجبيلية والدفاع المدني يعمل على اخماده
lebanon 24
15/11/2021 16:18:09 Lebanon 24 Lebanon 24

حريق

عنايا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:41 | 2021-11-15
06:21 | 2021-11-15
07:00 | 2021-11-15
09:15 | 2021-11-15
09:12 | 2021-11-15
09:08 | 2021-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website