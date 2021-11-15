محامو متحدون تقدموا بوكالتهم عن عليق بطلب الاذن لمقاضاة نقيب المحامين

أفاد بيان صدر عن "تحالف متحدون" ان محامي "متحدون"، "تقدموا بوكالتهم عن المحامي رامي عليق بطلب الإذن بمقاضاة نقيب المحامين في بيروت الدكتور ملحم خلف على أثر التمييز بين المحامين والاستنسابية المفرطة في التعاطي معهم".وتضمن الطلب "أن المحامي خلف الموكل إليه منصب "نقيب المحامين في بيروت قد قام بأعمال لا تأتلف والأصول المتبعة في أداء المهام المناطة به بموجب المسؤولية الموكلة إليه والتي أولاه إياها المحامون أعضاء النقابة، ما أدى إلى التمييز بينهم والمحاباة في التعامل معهم من خلال قرارات وتدابير ثابتة وموثقة، والأهم انعكاس كل ذلك على الدور الحيادي المفترض للنقيب والنقابة تجاه مجريات العملية الانتخابية والتأثير فيها لصالح مرشحين لمناصب النقيب والعضوية على حساب مرشحين آخرين.يضاف إلى ذلك قيامه بأعمال ارتكزت على الاستنسابية المفرطة في التعاطي مع المحامين والتمادي في قمع حرية التعبير لديهم وإزهاق حقوقهم في الوصول إلى المعلومات وفق القانون، كما والطلب إليهم الامتناع عن القيام بأعمال محددة في وقت يقوم بنفسه بممارستها (ولعل عدم ضم شكوى المحامي عليق ضد زميله اسكندر نجار للشكاوى التي ينظر فيها المجلس التأديبي بوجه عليق تعتبر نموذجا صارخا عن هذه الاستنسابية، إلى جانب شكاوى وردت من محامين آخرين تمت حماية مرشحين مسيئين فيها)".وختم بيان "متحدون": يأتي هذا الطلب، في حين ستشهد النقابة نهار الأحد المقبل انتخابات نقيب جديد وعدد من أعضاء المجلس ولا بد أن تجري بكل شفافية ومن دون أية تدخلات ومساومات بين المرشحين".