لبنان

"فضيحة الجامعات"... فتش عن السماسرة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-11-2021 | 07:11
A-
A+
Doc-P-886455-637725823834498006.jpg
Doc-P-886455-637725823834498006.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ظهر الى العلن مؤخرا ما سمي "بفضيحة الجامعات اللبنانية"، اذ انتشرت أسماء 3 جامعات وتم التشهير بها عبر القول إنها تقوم ببيع شهادات لطلاب عراقيين تسجلوا في جامعات لبنانية بهدف نيل درجة "الماستر" في تخصصات مختلفة.

وفي هذا الاطار، علم "لبنان 24" ان "التحقيقات اللبنانية والعراقية ما زالت جارية ولم يتم التوصل حتى اللحظة الى تحديد الجهة أو الأشخاص المسؤولين عن هذا الخرق الأكاديمي غير المقبول.

كما اكد عضو لجنة التربية النيابية النائب ادغار طرابلسي في تغريدة له عبر "تويتر" ان "المشكلة تقف خلفها مجموعة من السماسرة والطلاب في لبنان والعراق ولا مسؤولية مباشرة على الجامعات، اذا انها تسعى بكل اخلاص وتفان لدعم وتعزيز التعليم العالي في لبنان".

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:41 | 2021-11-15
06:21 | 2021-11-15
07:00 | 2021-11-15
09:15 | 2021-11-15
09:12 | 2021-11-15
09:08 | 2021-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website