"فضيحة الجامعات"... فتش عن السماسرة

ظهر الى العلن مؤخرا ما سمي "بفضيحة الجامعات اللبنانية"، اذ انتشرت أسماء 3 جامعات وتم التشهير بها عبر القول إنها تقوم ببيع شهادات لطلاب عراقيين تسجلوا في جامعات لبنانية بهدف نيل درجة "الماستر" في تخصصات مختلفة.وفي هذا الاطار، علم "لبنان 24" ان "التحقيقات اللبنانية والعراقية ما زالت جارية ولم يتم التوصل حتى اللحظة الى تحديد الجهة أو الأشخاص المسؤولين عن هذا الخرق الأكاديمي غير المقبول.كما اكد عضو لجنة التربية النيابية النائب ادغار طرابلسي في تغريدة له عبر "تويتر" ان "المشكلة تقف خلفها مجموعة من السماسرة والطلاب في لبنان والعراق ولا مسؤولية مباشرة على الجامعات، اذا انها تسعى بكل اخلاص وتفان لدعم وتعزيز التعليم العالي في لبنان".