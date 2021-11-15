المرتضى نوه بفوز فيلم يوسف بجائزة التحكيم الخاصة في مهرجان العالم الأسيوي للأفلام

نوه وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى بفوز فيلم "يوسف " للمخرج كاظم فياض بجائزة التحكيم الخاصة في مهرجان العالم الأسيوي للأفلام الذي أقيم في مدينة لوس انجلوس.وقال في كلمة له بالمناسبة:"ان هذا الفوز يأتي في إطار الأعمال السينمائية البارعة التي يقوم بها مخرجون وممثلون ومنتجون لبنانيون، ونؤكد مرة جديدة على أن رعاية المواهب الشابة وافساح المجال امامها ودعمها لا بد من ان تحقق النتائج الكبيرة والمشرفة للبنان في العالم".والجدير بالذكر أن اللجنة أثنت على الموضوع المتميز والمؤثر لفيلم "يوسف “الذي يعالج انعكاسات الوضع القائم على العلاقات الاجتماعية والإنسانية في لبنان.