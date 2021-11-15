لبنان

حميه بحث مع بيروتي وعبد الله في واقع القطاع السياحي

Lebanon 24
15-11-2021 | 08:13
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عقد وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه اجتماعا في مكتبه اليوم، مع الأمين العام لإتحاد النقابات السياحية جان بيروتي وعضو النقابة غسان عبدالله.
وتناول اللقاء واقع القطاع السياحي في ظل الظروف الحالية وانعكاسها على الكلفة السياحية التشغيلية للقطاع السياحي على اداء القطاع.

وأشار بيروتي الى ان الوزير حميه "على دارية واطلاع كامل بكل المواضيع التي طرحت، وتم الاتفاق على عقد اجتماع أخر للبحث في  الحلول كافة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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