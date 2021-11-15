لبنان

فاطمة غادرت منزل ذويها في النبطية منذ 3 أيام ولم تعُد... هل من يعرف عنها شيئا؟

Lebanon 24
15-11-2021 | 08:18
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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

- فاطمة أحمد شكر (مواليد عام 1990، لبنانيّة)

التي غادرت بتاريخ 12-11-2021 منزل ذويها الكائن في بلدة كسار زعتر -النبطيّة إلى جهةٍ مجهولة ولم تعد لغاية تاريخه، علمًا أنها تعاني من أمراض نفسيّة.

لذلك، يرجى مِمَّن شاهدهما ولديه أي معلومات عنهما أو عن مكانهما، الاتصال بمخفر النبطيّة في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 531178-07، للإدلاء بما لديه من معلومات.
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