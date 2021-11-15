توتر واطلاق نار في هذا المستشفى

رفضت ادراة مستشفى اليوسف في حلبا إدخال مريض إلى قسم غسيل الكلى لإجراء جلسة علاجية، ما تسبب بوقوع إشكال فردي تخلله إطلاق نار في الهواء، ادى بدوره الى حال من التوتر في أرجاء المستشفى.



وحضرت دورية من الجيش إلى المكان و فرضت طوقاً أمنياً.