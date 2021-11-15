"بيروت ترنّم".. الكثير من الفرح والايمان من لبنان الى العالم

لأنها عصية على الانكسار، بيروت سترنّم للفرح، لكثير من الحياة، حيث لها مع كل معركة، جولة مع الربح، وابواب أوسع للأمل والحب والايمان. لأنّها بيروت، وستصدح موسيقى لكل العالم بالدورة الرابعة عشرة من مهرجان "بيروت ترنّم".على الرغم من كل السواد المحيط بتفاصيل حياة المواطن، الاّ انّ فسحة من الامل ستكون بإنتظاره في الاول من كانون الاول 2021 ولغاية 23 منه، بجوقات ميلادية وامسيات موسيقية استقطبت فنانين عالميين لينشدوا الامل من بيروت، واسواقها وكنائسها، إضافة الى نخبة من اهم الفنانين اللبنانيين، بموعد مع مهرجان "بيروت ترنّم"."سنضيئ بيروت وساحاتها رغم كل الظلام"، عبارة كافية لتعبر عن حجم الحاجة الى النور في بلد تحطيه الظلمات، إستخدمتها مؤسسة ورئيسة مهرجان "بيروت ترنّم" ميشلين ابي سمرا، لتصف فيها الهدف من الدورة الـ 14 للمهرجان هذا العام. تقول ابي سمرا في حديث لـ"لبنان 24" بإنّ الحياة ستعود الى بيروت وساحاتها واسواقها وكنائسها، "ستعود الى تلك الأماكن التي أصبحت معزولة عن الحياة"، مشيرة الى انّ اول حفلات المهرجان في أسواق بيروت ستكون في 1 كانون الأول مع الفنانة عبير نعمة. تشير ابي سمرا الى أنّه "على الرغم من كل الصعوبات النفسية والسواد، سيبقى صوت الموسيقى اقوى وأعلى، فاولا واخيراً نحن مهرجان غير تجاري ولا نسعى للربح، بل مساحة لاعادة تجديد الحياة، فمن بقي في لبنان ولم يتركه، عليه مسؤولية كبيرة ورسالة اكبر للمحافظة عليها. لذلك وبقدر الإمكانات سنعطي نسخة لامعة عن لبنان، بدأ الاعلام الأجنبي بالاضاءة عليها مع وجود عدد كبير من الفنانيين العالميين، إضافة طبعا الى الموسيقيين اللبنانيين والفنانين وهم أساس هذا المهرجان".يخصص المهرجان مساحة مهمة للموسيقيين والفنانين اللبنانيين مثل عازفة التشيلو جنى سمعان، وغادة شبير، وغي مانوكيان وماتيو الخضر، وحفل الافتتاح الأول في أسواق بيروت سيكون للفنانة عبير نعمة.كما يشارك اثنان من اهم الموسيقيين في إيطاليا، وهنا الفنانين الايطاليين سيرجيو لامبرتو (كمان) وياكوبو دي تونّو (تشيلو). إضافة الى السوبرانو العالمية كارمن جياناتاسيو، والتينور الاميركي جاك سوانسون، والمتزوسوبرانو المصرية فرح الديباني، أول عربية تفوز بجائزة أفضل مغنية اوبرا من اوبرا باريس. وكذلك يضم المهرجان عازف البيانو الفرنسي جونثان فورنيل الحائز على المركز الاول لمسابقة الملكة اليزابيت 2021، وبياتريس بلانكو عازفة التشيلو الاسبانية التي نالت جائزة "Association Suisse des musiciens" والايطالي اندريا اوبيزو عازف الكمان الاول في اوركسترا سانتا سيسليا المرموقة والحائز جائزة الموسيقى العالمية "ARD".كما يقدّم المهرجان أمسيتين للأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية، الأولى بقيادة المايسترو الروماني يوسيف برونر، والثانية بقيادة المايسترو توفيق معتوق بالتعاون مع المعهد الوطني العالي للموسيقى.