حريق داخل مشتل للزراعة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق داخل منزل في مشتل للزراعة في عكار إثر إحتكاك كهربائي، وعمل مركز ببنين-العبدة في الدفاع المدني على إخماد النيران والسيطرة على الحريق، لتقتصر الأضرار على الماديات.