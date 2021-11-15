لبنان

حريق داخل مشتل للزراعة

Lebanon 24
15-11-2021 | 08:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع  حريق داخل منزل في مشتل للزراعة في عكار إثر إحتكاك كهربائي، وعمل مركز ببنين-العبدة في الدفاع المدني على إخماد النيران والسيطرة على الحريق، لتقتصر الأضرار على الماديات.
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