وزير الاقتصاد استقبل سفيري البرازيل و سلوفانيا

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، سفير البرازيل هرمانو تيليس ريبيرو، وجرى البحث في تفعيل وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التبادل التجاري.كما استقبل الوزير سلام سفير سلوفانيا بريموز سيلوغو، وجرى التشديد على تعزيز الاستثمار المتبادل وسبل التعاون على صعيد الاقتصاد الرقمي.