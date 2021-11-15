لبنان

الدفاع المدني في الهيئة الاسلامية: 2023 خدمة ومهمة الاسبوع الفائت

Lebanon 24
15-11-2021 | 09:12
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 أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الاسلامية في بيان اليوم "أن مراكزها المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة، نفذت 2023 خدمة ومهمة مختلفة من صباح يوم الإثنين 8 تشرين الثاني حتى مساء يوم الأحد 14 تشرين الثاني 2021".
    
وذكر البيان "ان الهيئة نفذت في حملتها لمكافحة جائحة "كورونا" منذ بدايتها حتى الآن 15925 مهمة نقل لحالات مصابة أو مشتبه في إصابتها أو مخالطة، بالإضافة إلى تجهيز ودفن 2475 متوفى بالفيروس من أصل 8582 في لبنان.
 
كما وشملت الحملة منذ بداية العام الحالي، 3573 إجراء تعقيم شمل الواحد منها العديد من الوحدات بما في ذلك مؤسسات عامة وخاصة، مدارس، جامعات، دور عبادة. فضلا عن 9989 مهمة توعوية وإرشادية و 72636 مهمة تدخل إسعافي منزلي".
المصدر: الوكالة الوطنية
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