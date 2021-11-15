لبنان

معوض استقبل سفير الاتحاد الاوروبي وبحثا في الأوضاع السياسية والتنموية

Lebanon 24
15-11-2021 | 09:15
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 استقبل رئيس "حركة الاستقلال" النائب المستقيل ميشال معوض سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف مع وفد مرافق في دارته في بعبدا.
وتم البحث في خلال اللقاء، بحسب بيان مكتب معوض "في خطورة التطورات التي يشهدها لبنان خاصة في ما يتعلق بتفكك مؤسسات الدولة وعدم قدرة السلطة الحاكمة على القيام بالحد الأدنى من الإصلاحات اللازمة لتخفيف وطأة الانهيار على اللبنانيين، بالاضافة الى افق التغيير السياسي المطلوب.
 
كما تم النقاش بشأن برامج الاتحاد الاوروبي على المستوى التنموي والانساني لمساندة الشعب اللبناني وسبل تعميق التنسيق والتعاون القائم بين "مؤسسة رينه معوض" والاتحاد الاوروبي على هذا الصعيد".
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