لبنان

بيان للدفاع المدني عن مستجدات سلسلة الحرائق والعمل على اخمادها

Lebanon 24
15-11-2021 | 09:27
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 صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني بيان جاء فيه:
"في جديد مستجدات سلسلة الحرائق التي تلف كافة المناطق اللبنانية، توجه عناصر الدفاع المدني ،الآن ، معززين بالآليات لإخماد حرائق شبت في احراج برغون /الكورة، وفي كفرقاهل/ضهر العين وفي بقسميا /البترون في محافظة لبنان الشمالي. علما أن العناصر قد اخمدوا قبل قليل في المحافظة نفسها حرائق في أحراج كفرحتا - بتعبورا. 
 
وفي محافظة جبل لبنان توجه العناصر في هذه الاثناء لإخماد حرائق اندلعت في احراج فرحت/عنايا، وفي محلة الدلب/بكفيا، بطشاي /بعبدا.
 
وقد اخمد العناصر الان حريقا شب في نفايات وأعشاب في محلة الكرنتينا.
 
اما في محافظة النبطية فقد سيطر العناصر على حريق شب في احراج بلدة فرون.
 
وتجدر الإشارة إلى أن العناصر قد اخمدوا قبل قليل الحريق الذي اندلع صباحا في احراج بلدة عيتنيت في البقاع الغربي وقد حرصوا على تبريد رقعة الحريق منعا من تجدده".
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