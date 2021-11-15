لبنان

فرعية تحديث قانون البلديات تابعت مناقشة مواد قانون البلديات واعادت صياغة المادة 21

Lebanon 24
15-11-2021 | 09:35
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عقدت اللجنة الفرعية لتحديث قانون البلديات جالسة بعد ظهر اليوم برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب: محمد خواجة، شامل روكز، وهبه قاطيشا، الوليد سكرية، زياد حواط وبلال عبدالله.
 
كما حضر عن وزارة الداخلية والبلديات المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف فاتن الحسن ، وعن مكتب وزير الداخلية الرائد حسان دياب، اندرية سليمان عن المنظمة الدولية للتقرير عن الديموقراطية وسابين حايك.
 
وتابعت اللجنة في جلستها مناقشة مواد قانون البلديات واعادت صياغة المادة 21 المتعلقة بالشغور والاستقالات سواء اعتمد النظام الأكثري او النسبي. كما ناقشت المواد 31 المتعلقة بالتغيب عن الاجتماعات، ولم تحسم صياغتها النهائية وارجأت البحث فيها الى الجلسة اللاحقة كما ناقشت المواد 32 ،33 ،34، 35 وهي تتعلق بسير العمل البلدي. وستتابع اللجنة النقاش بهذه المواد في جلستها المقبلة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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