لبنان

وزارة الداخلية: اجمالي السجناء والموقوفين الملقحين بلغ 68.79%

Lebanon 24
15-11-2021 | 09:55
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أصدرت وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي: "بناء لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وخلال الأسبوع الماضي تمت متابعة الجولة الرابعة من المرحلة الثالثة من عملية تلقيح السجناء والموقوفين الراغبين بالتلقيح بلقاح "فايزر" في سجون صور، بنت جبيل، تبنين، جزين ومرجعيون ونظارة فصيلة الشويفات، وقد بلغ عدد الملقحين 306 سجناء وموقوفين من أصل 402 (من الإناث والذكور)، أي ما نسبته 76.11%.
 
وبالتالي أصبح المجموع الإجمالي للسجناء والموقوفين الذين تلقوا اللقاح خلال المرحلة الثالثة التي بدأت في 21 تشرين الأول الفائت حتى تاريخه، هو 961 من أصل 1397، أي ما نسبته 68.79%.
 
هذا وإنطلقت اليوم حملة إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح للسجناء والموقوفين الذين سبق وتلقوا الجرعة الاولى خلال المرحلة الثالثة، التي من المقرر أن تنتهي بتاريخ 4/12/2021".
المصدر: الوكالة الوطنية
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