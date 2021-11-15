مع بداية الاسبوع... هذه أرقام الاصابات والوفيات بـ"كورونا" في لبنان (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 652966.

كذلك، سُجلت 6 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 8588.