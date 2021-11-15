لبنان

الابيض: تحضير خطوات تضمن الوفر المالي لدفع مستحقات الموظفين

Lebanon 24
15-11-2021 | 10:09
A-
A+
Doc-P-886504-637725929673752796.png
Doc-P-886504-637725929673752796.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 عقد وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض لقاء مع وفد الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية، في حضور مستشاره لشؤون المستشفيات الحكومية، متابعة للاجتماعات السابقة بحيث عرض ممثلو الهيئة للواقع المأسوي الذي يمر به العاملون في المستشفيات". 
وتخلل الاجتماع مناقشة تفصيلية للمشاكل وهواجس الموظفين.
 
وأبدى الابيض، بحسب بيان وفد الهيئة، "تفهمه لمطالب اليهيئة وتبنيها وحملها إلى مجلس الوزراء، وسعيه الى تحقيقها، وهي مبنية على اساس أن "يشمل أي قرار للحكومة يتعلق بمنحة أو مساعدة مالية شهرية أو تصحيح بدلات النقل موظفي المستشفيات الحكومية وتوفير مساهمات مالية لتغطية كلفته". 
 
وشددت الهيئة على "ضرورة الإسراع في تصحيح الرواتب وبدلات النقل ضمانا لإستمرار العمل وتوفير الخدمة للمواطنين".
 
وإطلع الوفد من وزير الصحة على "العديد من الخطوات الجاري التحضير لها، والتي  تدعم المستشفيات الحكومية وتضمن لها وفرا ماليا من شأنه أن يكون له مردود ايجابي تجاه دفع المستحقات المالية الخاصة للموظفين".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:39 | 2021-11-15
10:56 | 2021-11-15
10:53 | 2021-11-15
10:40 | 2021-11-15
10:31 | 2021-11-15
10:13 | 2021-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website