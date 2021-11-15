لبنان

ميقاتي ترأس إجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية

Lebanon 24
15-11-2021 | 10:13
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رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الإجتماع الثالث لـ"لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية على سير المرفق العام" عصر اليوم في السراي الكبير.
حضر الإجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وزير العدل القاضي هنري الخوري، وزير المالية يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الصحة العامة فراس الأبيض، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية  ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي.
وبعد الإجتماع، صرّحت الوزيرة رياشي بالآتي: "كنا قد طلبنا من معالي وزير المالية إعداد دراسة حول ارتدادات مختلف الأزمات على سير عمل القطاع العام، الا أن تفاقم الأزمات وتسارعها يسابقان الحلول التي نسعى لاعتمادها، من هنا ارتأت اللجنة عقد اجتماع آخر يوم الخميس المقبل كي يتسنى لوزير المالية أعداد دراسة مع أرقام واضحة ومحددة".
 
 

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