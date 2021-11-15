لبنان

حاول سرقة المحولات الكهربائية... وهذا ما حصل

Lebanon 24
15-11-2021 | 10:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تمكن  اهالي منطقة الزاهرية في طرابلس من إلقاء القبض على المدعو "ف.ع.ع" فلسطين الجنسية من سكان مخيم البارد وذلك اثناء قيامه بسرقة  محولات كهربائية من داخل غرف الكهرباء التابعة لاحد الابنية في المنطقة. 

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الزاهرية

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