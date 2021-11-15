لبنان

أوغلو وصل إلى بيروت

Lebanon 24
15-11-2021 | 10:31
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وصل وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو مترئسا وفدا، إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، آتيا من طهران، في زيارة يلتقي خلالها عددا من المسؤولين. كما يفتتح مشاريع إنمائية عدة في عدد من المناطق ساهمت بلاده في تمويلها.
 
وكان في استقباله بالمطار ممثلة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب مديرة المراسم في الوزارة عبير علي، سفير تركيا باريش اولوسوي وأركان السفارة.

وغادر أوغلو المطار من دون الإدلاء بأي تصريح، على أن يعقد مع نظيره اللبناني مؤتمرا صحافيا مشتركا بعد ظهر غد الثلاثاء في مقر الوزارة.

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