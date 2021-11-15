لبنان

صدور الموافقة الإستثنائية على عقود الإستشفاء والنفقات.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
15-11-2021 | 10:56
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صدرت الموافقة الإستثنائية التي تقدم بها وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض لاعتبار العقود مع المستشفيات العامة والخاصة سارية المفعول منذ بداية هذه السنة (1/1/2021) ولغاية انتهائها (31/12/2021). 
 
كما تمت الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد بقيمة أربعين مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الصحة العامة للعام 2021 على أساس القاعدة الإثني عشرية (نفقات استشفاء) بهدف تسديد المستحقات الطبية المتوجبة للمستشفيات الخاصة والحكومية والأطباء العاملين فيها لقاء تقديم علاج جلسة غسيل الكلى. 
 
وأحيلت الموافقتان على وزارة المالية لإجراء المقتضى على أن تُعرضا لاحقًا على الجلسة الأولى لمجلس الوزراء على سبيل التسوية. 
 
الأبيض
وشكر الوزير الأبيض "لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي التجاوب السريع مع طلبه"، مؤكدا "أهمية ذلك لتغطية كلفة علاجات المواطنين وتأمين استمرارية عمل وإنتاجية المرفق الصحي في لبنان، وسط الظروف الصعبة والإستثنائية الراهنة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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