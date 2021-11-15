بيانٌ من مصرف لبنان عن تداول الدولار عبر منصة "صيرفة".. هذا ما أعلنه

أعلن مصرف لبنان في بيان، اليوم الإثنين، أن حجم التداول على منصة "صيرفة" بلغ 4 ملايين وثلاثمائة ألف دولار أميركي بمعدل 19000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وأشار البيان إلى أنه "على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".