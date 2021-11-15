لبنان

ساعات الكهرباء والتغذية.. هل ستزداد؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-11-2021 | 12:31
A-
A+
Doc-P-886541-637726016347340827.jpg
Doc-P-886541-637726016347340827.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت مصادر مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" أن باخرة مُحمّلة بالفيول أويل ستصل خلال الأسبوع الحالي لتفرغ حمولتها بين معملي الذوق والجية، الأمر الذي سيساهم في تعزيز الانتاج لديهما.
 
ولفتت المصادر إلى أن هذه الباخرة هي من فئة "grade A" وسيتم استخدام حمولتها بشكل مُقنّن للاستفادة منها لأطول وقت ممكن، مشيرة إلى أنّ "ساعات التغذية ارتفعت عن الأسبوع الماضي بزيادة ساعتين، وقد باتت مناطق عديدة تحصل على التيار الكهربائي بين 5 و6 ساعات يومياً، وهناك ترجيحات بأن تزداد التغذية قليلاً أيضاً". 
 
وأشارت المصادر إلى أن "معدّل التغذية عبر معامل الانتاج المختلفة بات يُقدّر حالياً بـ650 ميغاواط"، مشيرة إلى أنّ "هذا الرقم سيظلّ يتخذ المنحى التصاعدي طالما الفيول يتوفر بشكل مستمر"، وختمت: "الشبكة حالياً تعمل بشكل طبيعي والحمولة خفت كثيراً مقارنة بالشهرين الماضيين".

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:00 | 2021-11-15
13:00 | 2021-11-15
19:04 | 2021-11-15
18:27 | 2021-11-15
18:17 | 2021-11-15
18:11 | 2021-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website