ساعات والكهرباء والتغذية.. هل ستزداد؟

أكدت مصادر مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" أن باخرة مُحمّلة بالفيول أويل ستصل خلال الأسبوع الحالي لتفرغ حمولتها بين معملي الذوق والجية، الأمر الذي سيساهم في تعزيز الانتاج لديهما.

ولفتت المصادر إلى أن هذه الباخرة هي من فئة "grade A" وسيتم استخدام حمولتها بشكل مُقنّن للاستفادة منها لأطول وقت ممكن، مشيرة إلى أنّ "ساعات التغذية ارتفعت عن الأسبوع الماضي بزيادة ساعتين، وقد باتت مناطق عديدة تحصل على التيار الكهربائي بين 5 و6 ساعات يومياً، وهناك ترجيحات بأن تزداد التغذية قليلاً أيضاً".

وأشارت المصادر إلى أن "معدّل التغذية عبر معامل الانتاج المختلفة بات يُقدّر حالياً بـ650 ميغاواط"، مشيرة إلى أنّ "هذا الرقم سيظلّ يتخذ المنحى التصاعدي طالما الفيول يتوفر بشكل مستمر"، وختمت: "الشبكة حالياً تعمل بشكل طبيعي والحمولة خفت كثيراً مقارنة بالشهرين الماضيين".