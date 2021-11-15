جريحان في حادث صدم على أوتوستراد المنية

أصيب شخصان بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم نتيجة حادث صدم وقع على أوتوستراد المنية الدولي، بالقرب من صالة شهرزاد، بعد اصطدام دراجة نارية بشخص أثناء عبوره الطريق.



وعملت فرق جهاز "إسعاف سبل السلام" في المنية على إسعافهم ونقلهم إلى "مستشفى الخير" لتلقي العلاج اللازم.