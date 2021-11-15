لبنان

حراكٌ عاجل من وزارة الصحة بشأن أدوية علاج الإدمان.. هذا ما فعلته

Lebanon 24
15-11-2021 | 12:40
A-
A+
Doc-P-886543-637726022885814205.jpg
Doc-P-886543-637726022885814205.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة فراس الابيض بيان، أعلن فيه أن "وزارة الصحة العامة تقوم بمساع على أكثر من مستوى للحؤول دون انقطاع الأدوية المستخدمة في علاج الإدمان على المخدرات". 
 
ووفقاً للبيان، فقد "تم الاتفاق مع الشركة المصنعة لدواء Suboxone على استبدال كمية الأدوية المنتهية الصلاحية لدى الوكيل (حوالى 2400 علبة) بكمية صالحة للاستعمال وفي أقصى سرعة".
 
وأشار البيان إلى أنه "جرى التنسيق مع السفارة الفرنسية لإرسال هبات من هذه الأدوية إلى لبنان. وستقوم الوكالة الفرنسية للتنمية AFD بمساعدة وزارة الصحة على تغطية كلفة الإفطام عن الدواء (Detox) لدى المرضى. وفي الوقت نفسه، يستمر التواصل مع مصرف لبنان للبت بطلبات فتح الإعتماد وتسريع عملية إستيراد هذه الأدوية المطلوبة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:00 | 2021-11-15
13:00 | 2021-11-15
12:31 | 2021-11-15
17:40 | 2021-11-15
17:28 | 2021-11-15
17:20 | 2021-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website