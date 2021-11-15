لبنان

كلمة لباسيل غداً

Lebanon 24
15-11-2021 | 12:42
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من المقرر أن يتوجه رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل بكلمة غداً الثلاثاء 16 تشرين الثاني الساعة 5 بعد الظهر بعد اجتماع التكتل.
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