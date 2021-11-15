لبنان

جنبلاط عرض التطورات مع رئيس حزب الأحرار

Lebanon 24
15-11-2021 | 12:52
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، رئيس "حزب الوطنيين الأحرار" كميل دوري شمعون، يرافقه مفوض الداخلية في "الأحرار" كميل جوزف شمعون، بحضور عضو مجلس قيادة "التقدمي" وليد صفير.

وأشارت مفوضية الإعلام في التقدمي ببيان، إلى أنه "تم خلال اللقاء عرض التطورات العامة، وتأكيد التواصل والتنسيق في الشؤون ذات الصلة بهموم المواطنين وقضاياهم".
 
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