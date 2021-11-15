لبنان

تصريحٌ هام من وزير البيئة عن الحرائق.. وهل لبنان جاهز للكوارث؟

Lebanon 24
15-11-2021 | 12:51
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أكد وزير البيئة ناصر ياسين أن رئيس الحكومة نجيب مقاتي سيتابع موضوع الطوافات بالاضافة الى التحقيقات لمحاسبة المسؤولين، موضحاً أن خطر تجدد الحرائق ما زال مرتفعاً على الرغم من انخفاضه تباعاً، والامطار ستساعد على تلافي الاسوأ. 
وأشار في حديث لقناة الـ"أم تي في" إلى أن "الرئيسين بري وميقاتي أعربا عن استعدادهما لدعم أي قانون من شأنه حماية الثروة الحرجية والحرارة المرتفعة والجفاف، والرياح ساهمت في انتشار الحرائق مع إطلاق شرارة بفعل تدخل انساني قد يكون متعمداً ام لا". 
ولفت إلى أن "القراءة الاولية تظهر احتراق مكب عشوائي في الجنوب تسبب بامتداد النيران الى الاحراج المجاورة، والاعشاب اليابسة الموجودة في بيت مري فاقمت الحريق وسننشر تقريراً مفصلاً حول هذه الحرائق".
وأكد ياسين أننا "لسنا جاهزين للكوارث ونحن بحاجة لمأموري احراج ونعمل على الوقاية من حرائق في وزارة البيئة وعلى مشروع قانون الحرائق كما على تحديث الاستراتيجية المقرة عام 2009". 
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