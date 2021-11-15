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لبنان
قرداحي: منفتح أمام أي حل يفيد لبنان ويرمم علاقاته مع الخليج
Lebanon 24
15-11-2021
|
13:06
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أكد وزير الإعلام جورج قرداحي أنه يشعر مع الناس ويتفهم هواجسهم، مشيراً إلى أنه "ليس حجر عثرة وليس متمسكاً بالوزارة عناداً "لأنو الوزارة مش ملكي ومش لبيت بيي!"."
ولفت في حديث لقناة الـ"أم تي في" إلى أنه "منفتح تجاه أي حل يفيد لبنان ويعيد ترميم علاقاته مع دول الخليج فلا أريد أن تكون استقالتي مجرد طلقة في الهواء لا تؤدي إلى أي نتيجة".
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