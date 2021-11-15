أنور الخليل يزور رئيس "التقدمي"

زار النائب أنور الخليل يرافقه نجله زياد، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في دارته بكليمنصو، بحضور وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي.



وأفاد بيان للمكتب الإعلامي الخليل أن "اللقاء كان مناسبة استعرض فيها الخليل مع جنبلاط بعض القضايا والملفات ذات الصلة بالوضع اللبناني".