لبنان

خلال الأيام المقبلة.. حاكم مصرف لبنان يستعد لتفجير مفاجأة نقدية قضائية

Lebanon 24
15-11-2021 | 13:49
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ذكرت قناة الـ"LBCI" أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيُفجِّر مفاجأة نقدية قضائية في الأيام المقبلة، من شأنها أن تُسبِّب إرباكًا في المسارات القضائية المفتوحة داخلياً وخارجياً. 

وكانت وكالة "رويترز" نقلت اليوم عن متحدث قضائي في لوكسمبورغ إن السلطات القضائية فتحت "قضية جنائية" تتعلق بحاكم مصرف لبنان وما يملكه من شركات وأصول.
 
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