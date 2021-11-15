لبنان

مستشفى حاصبيا افتتح قسماً للتلقيح بـ"فايزر"

Lebanon 24
15-11-2021 | 14:04
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أعلن مستشفى حاصبيا الحكومي في بيان، افتتاحه قسماً للتلقيح بـ"فايزر" بقدرة استيعابية 150 شخصا يوميا، من الاثنين إلى السبت، من الثامنة صباحا لغاية الثالثة بعد الظهر.
 
ودعا المستشفى الجميع إلى "المسارعة في التسجيل عبر منصة covax أو خاصية الـwalk in، والاتصال بالمستشفى لحجز المواعيد، لنكون مستعدين في حال واجهنا موجة جديدة، كما هو متوقع".
 
 
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