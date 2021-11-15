مستشفى حاصبيا افتتح قسماً للتلقيح بـ"فايزر"

أعلن مستشفى حاصبيا الحكومي في بيان، افتتاحه قسماً للتلقيح بـ"فايزر" بقدرة استيعابية 150 شخصا يوميا، من الاثنين إلى السبت، من الثامنة صباحا لغاية الثالثة بعد الظهر.



ودعا المستشفى الجميع إلى "المسارعة في التسجيل عبر منصة covax أو خاصية الـwalk in، والاتصال بالمستشفى لحجز المواعيد، لنكون مستعدين في حال واجهنا موجة جديدة، كما هو متوقع".