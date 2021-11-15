لبنان

ناشطٌ في "الوطني الحر" عن "حزب الله": يعيق قيام الدولة ويعيش بمنطق الحرب

Lebanon 24
15-11-2021 | 14:35
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فجّر الناشط السياسي في التيار الوطني الحر ناجي حايك مواقف عالية السقف تجاه حزب الله، معتبراً ان الحزب "يعيق قيام الدولة ويقف إلى جانب الفاسدين ويعيش دائماً في منطق الحرب".
وأشار حايك إلى أنّ "هذه الأمور هي عناوين التباين بين التيار الوطني الحر وحزب الله"، وقال: "عندهم هدف واحد في رأسهم هو الحرب، مجتمع مبني على أن الحرب قائمة وغداً ستكون لنا حرب ضد اسرائيل، وكلّه عندهم مربوط بالحرب وبالجهوزية لها، لكن المجتمع اللبناني ليس كذلك. صحيح أن إسرائيل عدو ولكن في البداية نريد أن نتمكن من العيش".
وأضاف: "يعني أنت بدّك تاكل بالأول حتى تعيش، وبعدين تتفلسف. أنا وغالبية الشعب اللبناني، إبن عكار وإبن جبيل وإبن بعلبك يريد أن يأكل ليعيش وليس همّه الوحيد هو الحرب. وهذا ليس كلامي لوحدي إنما أنقل الكلام الذي أسمعه من الشارع ومن شارع التيار الوطني الحر، أنا أعرف ما أقول وأنقل ما اسمعه مئة في المئة".
وانتقد حايك ضمن برنامج "المشهد اللبناني" عبر قناة "الحرة" مع الإعلامية ليال الاختيار ما اعتبره تدخّل حزب الله بالقضاء وعرقلة عمل المحقق العدلي، وتوجه إليه قائلاً: "انتظر ليُصدر المحقق تقريره بعدها هناك آليات للاعتراض ولا يجوز أن تعطل الحكومة لأن عمل القاضي لا يعجبك".
وعن إعادة طرح موضوع الفيدرالية، قال حايك: "إن هذا الطرح ليس لأسباب تقوقعية أو انعزالية إنما لعدم قدرة البعض على تحمّل تبعات سياسة فريق من اللبنانيين. والشمال على سبيل المثال عنده مطار وعنده مرفأ وهذا الجزء الذي هو مع دول الخليج وفي حال الفدرالية قد تأتي السعودية مثلاً وتقول له أنت جزء صديق وسأساعدك، فإذا ربح أربح أنا أيضاً".
 
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