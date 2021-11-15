لبنان

تسعيرة للبنزين ستصدر غداً.. هذا ما كشفه أبوشقرا بشأنها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-11-2021 | 16:00
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كشف ممثل موزعي المحروقات فادي أبوشقرا لـ"لبنان24" أنّ "المحطات ستتكفل بتأمين الـ10% من ثمن صفيحة البنزين بالدولار النقدي والقسم الآخر بالليرة اللبنانية"، موضحاً أن "هذا الأمر أصبح سارياً ودخل حيّز التنفيذ".
 

وأعلن أبوشقرا أنّه "من المقرر أن يصدر يوم غدٍ الثلاثاء جدول تسعير جديد للمحروقات، وسيتحدد الـ10% من ثمن الصفيحة على أساس دولار السوق الموازية، في حين أن الـ90% من السعر سيتم تسعيره على أساس دولار 19 ألف ليرة". 
 

وطالب أبو شقرا باسمه وباسم موزعي المحروقات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تأمين الدولار للمحروقات وفق سعرٍ منصة "صيرفة" الذي يراه مناسباً، داعياً إياه أيضاً إلى إلغاء موضوع الـ10% لتخفيف الضغط على الموزعين وأصحاب المحطات الذين باتوا مضطرين لشراء الدولار من السوق الموازية. 
 

وختم أبوشقرا مؤكداً أن "البنزين متوفر ولا انقطاع له أبداً كما أنه لا أزمة". 
 
 
 


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