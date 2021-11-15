لبنان

نأي بالنفس

Lebanon 24
15-11-2021 | 17:07
A-
A+
Doc-P-886591-637726183830433539.jpg
Doc-P-886591-637726183830433539.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نأت دولة كبرى بنفسها عن أي محاولة للمساعدة في رأب الصدع بين لبنان ودول الخليج، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
(اللواء)
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
قرداحي: منفتح أمام أي حل يفيد لبنان ويرمم علاقاته مع الخليج
lebanon 24
16/11/2021 03:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: العمل جار لمعالجة الوضع الذي نشأ بين لبنان والسعودية وعدد من دول الخليج إنطلاقاً من حرص لبنان على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة
lebanon 24
16/11/2021 03:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: العمل جار لمعالجة الوضع الذي نشأ بين لبنان والسعودية وعدد من دول الخليج
lebanon 24
16/11/2021 03:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24
طعمه: لتسوية العلاقة مع السعودية والخليج لان لبنان لا يتحمل اية خضة جديدة
lebanon 24
16/11/2021 03:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

الخليج

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:00 | 2021-11-15
13:00 | 2021-11-15
12:31 | 2021-11-15
19:04 | 2021-11-15
18:27 | 2021-11-15
18:17 | 2021-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website