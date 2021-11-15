أخرت معارضة لجنة موظفي القطاع العام البت بموضوع المساعدة الشهرية لمدة سنة للموظفين والمتقاعدين، من دون الاتفاق على أي تدبير بديل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

(اللواء)