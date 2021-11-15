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Lebanon 24
15-11-2021 | 17:20
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أخرت معارضة لجنة موظفي القطاع العام البت بموضوع المساعدة الشهرية لمدة سنة للموظفين والمتقاعدين، من دون الاتفاق على أي تدبير بديل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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