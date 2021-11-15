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لبنان
يشوعي ل"الأنباء" الكويتية: لا سقف لارتفاع الدولار
Lebanon 24
15-11-2021
|
17:28
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رأى الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي أنه "لا سقف لارتفاع سعر الدولار وأن الليرة اللبنانية باتت مكشوفة وأصبحت هزيلة أمام أي عملة أجنبية وخصوصا أمام الدولار الأميركي الذي من شأن ذلك ان ينعكس سلبا على سعر صرف الليرة اللبنانية وايجابا على سعر صرف الدولار في سوق الصرف الحقيقية"، متوقعا ان يستمر ارتفاع سعر الدولار خصوصا مع الأزمة السياسية المستجدة مع دول الخليج التي يعمل فيها اللبنانيون الذين يقومون بتحويل عملة الدولار إلى لبنان.
وقال في تصريح لـ "الأنباء" إننا "في نظام مصرفي تم تفريغه من احتياطاته من العملة الصعبة اي ودائع اللبنانيين التي تشكل احتياطيات البنك المركزي، لافتا إلى أننا في نظام سياسي فقد كل احتياطياته، ما يعني ان الخزينة اللبنانية فاقدة أيضا لكامل احتياطياتها بالعملة الصعبة"، مؤكدا انه "أمام هذا الواقع لم يعد هناك من نقد محلي محمي بل أصبح مكشوفا لأن حماية النقد المحلي الحقيقية هي بقوة اقتصاد البلد وبدرجة الصادرات كونها الوسيلة الوحيدة الثابتة والدائمة والمستمرة لتأمين ورفد البلد بالعملة الصعبة".
المصدر:
الانباء الكويتية
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