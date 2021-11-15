وفد من الكونغرس الأميركي في بيروت هذا الأسبوع

يصل الى بيروت هذا الأسبوع وفد من الكونغرس الأميركي، يضم عددا من النواب الأميركيين من أصول لبنانية في زيارة استطلاعية لاستقصاء المعلومات حول ما يجري في لبنان وانعكاساته على المنطقة.

وقالت المصادر المتابعة لـ"الأنباء" الكويتية ان "زيارة وفد الكونغرس وقبله زيارة وزير الخارجية التركي ثم نظيره القطري، تؤكد على أنه لا حلول ناجعة في لبنان، قبل اجتماع فيينا بين الفرنسيين والإيرانيين يوم 29 الجاري لمتابعة النقاش حول ملف إيران النووي، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية المرتبطة بهذا الملف. وتتركز المساعي الداخلية، على ضرورة فك أسر الحكومة اللبنانية الممنوعة من الانعقاد، بسبب إصرار حزب الله على الإطاحة بالمحقق العدلي طارق البيطار، متسلم التحقيق بتفجير مرفأ بيروت".

(الأنباء الكويتية)