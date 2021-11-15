رفض خليجي لأيّ ضمانات مقابل استقالة قرداحي

رفضت أوساط ديبلوماسية خليجية عبر "السياسة" الكويتية الحديث عن أي ضمانات تقدّم للبنان من الدول الأربع، كشرط لتقديم الوزير جورج قرداحي استقالته، مشدّدة على أن "لبنان أخطأ بحق أشقائه الخليجيين، وعليه أن يصحح خطأه، وهو يعرف ماذا يجب أن يقوم به من إجراءات، وفي مقدمها رفع وصاية حزب إيران عن قراراته السياسية والأمنية".

(السياسة الكويتية)