رهان على دور دبلوماسي لأصدقاء مشتركين مع السعودية

رأت مصادر واسعة الاطلاع عبر "اللواء" أن "ثمة رهان على دور دبلوماسي لأصدقاء مشتركين مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، التي تحرص بدورها على العلاقة مع لبنان".

(اللواء)