تحسّن تدريجي في الكهرباء والتغذية

كشفت مصادر مؤسسة كهرباء لبنان ان "معامل الإنتاج أصبحت تقدّر بـ650 ميغاواط، وهذا الرقم من شأنه ان يمضي صعوداً في حال توافر مادة الفيول، مع الإشارة إلى ان باخرة ستصل خلال الأسبوع الحالي لتفرغ حمولتها بين معملي الذوق والجية، مما سيعزز عملية توليد الكهرباء".وأشارت عبر "اللواء" إلى ان "بعض المناطق باتت تحصل على تغذية بـ5 أو 6 ساعات يومياً".