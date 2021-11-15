لا أزمة بنزين.. جدول جديد للمحروقات

كتبت "اللواء": كشف ممثّل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا ان "جدول تسعير جديد للمحروقات سيصدر اليوم، وسيتحدّد الـ10٪ من ثمن الصفيحة على أساس سعر الدولار في السوق السوداء، في حين ان 90٪ من السعر سيتم تسعيره على أساس دولار 19 ألف ليرة لبنانية"، مشدداً على ان "لا أزمة بنزين".

(اللواء)