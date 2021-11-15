رياض سلامة: أنا بريء

كتبت "الاخبار": نشرت قناة «أل بي سي آي» أمس خبراً مفاده أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «سيفجّر مفاجأة نقدية قضائية في الأيام المقبلة، من شأنها أن تسبّب إرباكاً في المسارات القضائية المفتوحة داخلياً وخارجياً». وعلمت «الأخبار» أن هذه «المفاجأة» تتمثّل في أن سلامة استعان بشركة تدقيق جنائي دولية، أنجزت تدقيقاً في حساباته الشخصية، وسيقدّم تقريرها إلى القضاء اللبناني، كما إلى السلطات القضائية في كل من: سويسرا، فرنسا ولوكسمبورغ، «لإثبات براءته من الشبهات المساقة ضده». وسيتضمّن التقرير كيفية «تكوّن ثروة سلامة الشخصية منذ ما قبل توليه حاكمية مصرف لبنان».