محاولة إحراق جبل البيرة في عكار

أقدم مجهولون مساء أمس على إحراق عدد من أشجار الصنوبر والعفص وغيرها من الأشجار الحرجية في أحراج جبل بلدة البيرة العكارية ولكن سرعة الأهالي والمتطوعين والدفاع المدني ساهموا جميعاً على إطفاء النيران وتبريد الأرض و منعها من التمدد، وفق مندوبة لبنان 24.ووجه الأهالي نداءً لشعبة المعلومات بقوى الامن الداخلي ووزارة الزراعة ومأموري الاحراج بفتح تحقيق بالحادث ومعرفة مفتعلي الحريق وإتخاذ العقوبات القانونية بحقهم.